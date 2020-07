Napoli, su Koulibaly piomba il PSG: ecco la volontà del difensore (Di sabato 11 luglio 2020) Secondo le10sport.com, media sportivo francese, il PSG avrebbe messo gli occhi sulla Serie A per la propria campagna acquisti estiva. In particolare il direttore sportivo Leonardo avrebbe messo sul proprio taccuino ben 4 calciatori militanti nel massimo campionato italiano. A destare l’interesse del PSG vi sono Milinkovic-Savic, Lorenzo Pellegrini, Lucas Paquetà e Kalidou Koulibaly. In … L'articolo Napoli, su Koulibaly piomba il PSG: ecco la volontà del difensore Leggi su dailynews24

claudioruss : Dazn ha mostrato il virgolettato dei calciatori di #Atalanta e #Napoli in occasione dell’infortunio ad #Ospina.… - zazoomblog : PRIMA PAGINA - Koulibaly alla Gazzetta: Pronto a restare a vita a Napoli! - #PRIMA #PAGINA #Koulibaly #Gazzetta: - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - Koulibaly alla Gazzetta: 'Pronto a restare a vita a Napoli!' - news24_napoli : Sky, Ugolini: “Tanti club vogliono Koulibaly, ma c’è l’incognita mercato… - Dede21032692 : @VincenzoLombar1 @SpudFNVPN I nomi adatti per sostituire koulibaly non sono nemmeno lontanamente avvicinabili per i… -