Napoli, da sette anni il Comune non paga la Deputazione di San Gennaro. Debito di mezzo milione (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Comune non ha soldi e dunque non paga la Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro. Lo scrive Il Mattino. “Da sette anni, dal 2013, la Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro che gestisce uno dei siti più famosi al mondo, un vanto per Napoli, non riceve il sostegno economico dal Comune. Il Debito accumulato dall’Ente sfiora il mezzo milione“. Fino al 2013 il Comune ha fatto pervenire il contributo di 65mila euro, poi il flusso si è fermato “tranne che per un paio di anni dove il contributo del Comune è stato di appena 5000 euro”. I fondi ... Leggi su ilnapolista

Il progetto è imponente: produrre 9 milioni di metri cubi all'anno di gas metano dal trattamento di oltre 80mila tonnellate di rifiuti organici e di scarti vegetali. Rifiuti che poi saranno trasformat ...

Diciotto anni, incensurato, era in compagnia di tre amici Antimo Giarnieri, quando un commando nella serata di ieri in una traversa di via Castagna a Casoria, ha fatto fuoco uccidendolo. Un omicidio e ...

