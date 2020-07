Meteo NAPOLI: SOLE e CALDO sino a tutto il weekend. Poi rinfresca (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Meteo su NAPOLI vedrà persistere il bel tempo, con CALDO non eccessivo per il resto della settimana. Lunedì ci sarà clima più gradevole e molto meno umido, grazie a vivaci correnti settentrionali. Venerdì 10: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 4500 metri. Sabato 11: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 22°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 4200 metri. Domenica 12: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 23°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. Vento: in media da ... Leggi su meteogiornale

NapoliOpen : Sunny Meteo #Napoli !Condizioni #meteo per domani a #Rho - SulubeynAppz : meteo@uniparthenope - Università degli studi di Napoli Parthenope (Weather) - ilpadulo : #Napoli Sunny Oggi! Con un picco di 31 C e un minimo di 22 C.#Meteo - SkyTG24 : Meteo a #Napoli: le previsioni del 9 luglio - GazzettinoL : Chiusura in calo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha perso lo 0,57% Serie A, Fiorentina-Cagliari 0-0: i viola s… -