Lozano Napoli, il club vuole tenerlo ma a decidere il suo futuro sarà Gattuso (Di venerdì 10 luglio 2020) Hirving Lozano vuole continuare a giocare per il Napoli e anche il club è soddisfatto del messicano. Ultima parola a Gattuso Le ultime sette partite di campionato saranno decisive per scrivere il futuro di Hirving Lozano. Le ultime settimane hanno proposto un giocatore diverso rispetto alla fase antecedente al lockdown. Il nazionale messicano sta diventando l’uomo in più a disposizione di Rino Gattuso. Che gli sta concedendo minuti su minuti, senza garantirgli, però, una continuità da titolare. Come scrive La Gazzetta dello Sport l’idea di Gattuso è quella di continuare a testarlo, in questo periodo, prima di deciderne il futuro. Rivalutarlo è il primo obiettivo del ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : Incontenibile #Lozano e ora il Napoli è al bivio: decide... #Gattuso - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Incontenibile #Lozano e ora il Napoli è al bivio: decide... #Gattuso - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL PARERE - D'Alessandro: 'Il Napoli sarà costretto a tenersi Lozano' - napolipiucom : #napoli Lozano: ecco la strategia del Napoli per il messicano: Hirving Lozano sta dando dei… - SiamoPartenopei : Lozano-Napoli, la Gazzetta dello Sport: 'Futuro (quasi) deciso. Gattuso vuole rivalutarlo' -