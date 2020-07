L’industria riparte: a maggio la produzione sopra le attese (Di venerdì 10 luglio 2020) I dati Istat sulla produzione industriale sono positivi: a maggio +42,6%. Gualtieri: “Risultato incoraggiante”. MILANO – I dati Istat sulla produzione industriale di maggio fanno ben sperare per il futuro. Il mese della ripartenza dopo il lungo periodo di lockdown ha registrato un incremento del 42,1% rispetto ad aprire. Una crescita sopra le attese visto che l’asticella fissata dagli esperti si aggirava intorno al 25%. In particolare le variazioni positive sono avvenute nei settori dell’industria tessile (+142,5%), e in quelli dei mezzi di trasporto (+140,2%). Rimbalzi significativi anche per la gomma e plastica (+75,9%) e per la metallurgia (+72,7%). Gualtieri: “Dati incoraggianti” Il ministro Gualtieri ha parlato ... Leggi su newsmondo

Villa Blu Capri - l’industria alberghiera riparte con nuovi investimenti di Marco Milano L’isola di Capri più forte di qualsiasi crisi “apre” un cinque stelle. Sabato sul comune alto dell’isola azzurra, infatti, si inaugura l’Hotel Villa Blu Capri . Il cinque stelle luxury anacaprese ...

di Marco Milano L’isola di più forte di qualsiasi crisi “apre” un cinque stelle. Sabato sul comune alto dell’isola azzurra, infatti, si inaugura l’Hotel Blu . Il cinque stelle luxury anacaprese ... Anec - la ripartenza delle sale è «un auspicio» per l’industria cinematografica «Ci vorrà tempo perché una filiera integrata fatta di produzione, distribuzione, ed esercizio riparta a pieno ritmo, ma pian piano la filiera si muoverà verso un auspicato e progressivo ritorno alla normalità» ...

