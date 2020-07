La cometa Neowise attraversa il cielo: le spettacolari immagini dalla stazione spaziale. Visibile a occhio nudo anche dalla Terra (Di venerdì 10 luglio 2020) La cometa Neowise è la protagonista indiscussa del cielo in queste prime notti estive. Scoperta a marzo e diventata Visibile a occhio nudo a metà giugno, ha già stregato astrofili e appassionati di mezzo mondo. Tanti quelli che sui social hanno raccontato di averla vista a occhio nudo dalla Terra. Il fenomeno è stato analizzato anche dalla stazione spaziale internazionale, che ha condiviso alcune spettacolari immagini. A partire dall’11 luglio sarà preferibile cercarla alla sera bassa sull’orizzonte di nord-ovest, fra le 21 e le 24. Fra il ... Leggi su ilfattoquotidiano

