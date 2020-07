La canzone virale del momento? “Fan*ulo 2020”, tormentone grazie a TikTok – Il video (Di venerdì 10 luglio 2020) Navigare su TikTok senza imbattersi in questi versi – “Lowkey fuck 2020 / Still sad, still ain’t got no money” – è diventato impossibile. La nuova F2020 potrebbe essere l’inno di quest’anno. Almeno secondo i tantissimi ragazzi e ragazze che l’hanno utilizzato per esprimere il proprio stato d’animo sui social. A crearlo, quasi per caso, tre ragazze di Nashville, negli Stati Uniti. Sam, Sami e Savana cantano, in un brano che era destinato a restare una semplice demo, una richiesta semplice, ma ecumenica: «Possiamo arrivare direttamente al 2021?». Le Avenue Beat, questo il nome del trio, hanno un bel po’ di ragioni per mandare, letteralmente, affan*ulo il 2020: dai problemi personali, come la morte del gatto di una di loro, al Coronavirus e la “pandemia globale che ha preso il ... Leggi su open.online

Dome689 : RT @Open_gol: Le Avenue Beat, questo il nome del trio, hanno un bel po’ di ragioni per mandare, letteralmente, affan*ulo il 2020 https://t.… - Open_gol : Le Avenue Beat, questo il nome del trio, hanno un bel po’ di ragioni per mandare, letteralmente, affan*ulo il 2020 - ennis97014934 : RT @gayit: 'Se sei un omofobo c'è qualcosa che non va', la canzoncina spopola su #Tiktok - il video è virale - NethipEdien2000 : RT @gayit: 'Se sei un omofobo c'è qualcosa che non va', la canzoncina spopola su #Tiktok - il video è virale - gionnistar : “Se sei un omofobo c’è qualcosa che non va”, la canzoncina spopola su TikTok – il video è virale -

