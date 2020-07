Juventus-Atalanta, Sarri: “Entriamo in una fase importante della stagione” (Di venerdì 10 luglio 2020) Le dichiarazioni di Sarri alla vigilia di Juventus-Atalanta: “E’ una partita difficile sotto tutti gli aspetti”. TORINO – Vigilia di Juventus-Atalanta alla Continassa con Maurizio Sarri che ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “Entriamo in una fase importante della nostra stagione. Affrontiamo una squadra molto ostica, soprattutto in trasferta. Sappiamo che non sarà semplice con la Dea che è molto forte sia dal punto di vista fisico che tattico. Hanno accelerazioni importanti e vengono a prenderti alti nella fase di costruzione. Per questo dovremo fare grande attenzione“. Un passaggio anche sulla sfida dell’andata: “Non penso che ... Leggi su newsmondo

