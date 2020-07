Industria, Gualtieri: dati su produzione “molto incoraggianti” (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – “E’ un risultato molto incoraggiante, in linea con il profilo dell’andamento produttivo prospettato nell’ultimo Documento di Economia e Finanza. Abbiamo ancora molta strada da fare, ma il rimbalzo fatto segnare dalla produzione Industriale a maggio è molto importante e stimiamo che proseguirà, anche se prevedibilmente a tassi più contenuti, nel bimestre giugno-luglio”. Lo ha detto il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in merito ai dati sulla produzione Industriale di maggio, che ha fatto segnare un rialzo del 42,1% rispetto ad aprile. “Proseguiamo con ancora più determinazione a lavorare per la ripresa e per il rilancio dell’economia”, aggiunge il Ministro. ... Leggi su quifinanza

