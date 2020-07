In Lombardia torna il calcetto: via libera da domani agli sport di contatto (Di venerdì 10 luglio 2020) Via libera da domani alla riapertura calcetto in Lombardia. Lo conferma la nuova ordinanza del governatore Fontana, che autorizza da sabato 11 luglio gli sport di squadra, di contatto e individuali, “solo in assenza di segni/sintomi” mentre “all’accesso della struttura”, la temperatura non dovrà essere superiore a 37.5. “La misura – dice l’ordinanza – potrà essere … L'articolo In Lombardia torna il calcetto: via libera da domani agli sport di contatto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

