Il ritiro del passaporto dei figli e dei genitori: strumento di tutela (o di rivalsa) (Di venerdì 10 luglio 2020) Nella nostra società è all'ordine del giorno viaggiare in Italia e all'Estero. Per farlo, naturalmente, è necessario avere documenti d'identità validi per l'espatrio. Affinché la Questura rilasci il passaporto valido per l'espatrio per i minori è indispensabile che entrambi i genitori presentino la domanda. A maggior ragione quando sono separati o divorziati. Se, poi, uno dei due nega il proprio consenso il documento non verrà rilasciato. A quel punto, il genitore interessato a ottenere il documento potrà superare il diniego dell'altro rivolgendosi al Giudice tutelare del luogo di residenza del minore. Il Giudice convocherà i genitori e, in particolare, interrogherà quello che non ha dato il proprio consenso al rilascio del ... Leggi su liberoquotidiano

