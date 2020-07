Il Paradiso delle Signore: Roberto Farnesi ha cambiato idea sul matrimonio? (Di venerdì 10 luglio 2020) Roberto Farnesi, protagonista de Il Paradiso delle Signore nel ruolo di Umberto Guarnieri, sembra essere sempre più affiatato con la sua Lucya. Sarà ancora allergico al matrimonio? Le foto di Novella 2000 non mentono. Tra Lucya Belcastro, 24 anni e il compagno Roberto Farnesi (50) c’è grande intesa, grande complicità. La differena di età non pesa, non sembra nemmeno esserci per il protaogonista de Il Paradiso delle SignoreArticolo completo: Il Paradiso delle Signore: Roberto Farnesi ha cambiato idea sul matrimonio? dal blog ... Leggi su solodonna

