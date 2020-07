Il crossover Sabrina / Riverdale mancato: lo showrunner svela i dettagli sulla Witch War (Di venerdì 10 luglio 2020) Le Terrificanti Avventure di Sabrina 5 non ci sarà. Quando Netflix ha annunciato la cancellazione della serie tv, basata sui fumetti Archie, sono svanite anche le speranze dei fan di vedere un possibile crossover con Riverdale.La notizia ha sconvolto gli appassionati di Chilling Adventures of Sabrina, perché era diventato un classico cult da quando ha debuttato per la prima volta nel 2018. Per anni, si è parlato della possibilità di vedere il mondo delle streghe e quello di Riverdale di incontrarsi da loro - nei fumetti già accade - e sembra che finalmente i fan verranno accontentati.Il creatore di entrambe le serie, Roberto Aguirre-Sacasa, ha condiviso su Twitter i piani per la "quinta parte" di Sabrina, intitolata Witch War. Nel suo ... Leggi su optimagazine

