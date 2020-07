Huawei P40 Lite, smartphone di fascia medio-alta in offerta su Amazon con sconto del 17% (Di venerdì 10 luglio 2020) Huawei P40 Lite è uno smartphone di fascia medio-alta che ha debuttato a inizio anno e che ora è già possibile reperire con un prezzo inferiore ai 300 euro, grazie all’offerta presente su Amazon. Qui infatti uno sconto del 17% consente di abbassare il prezzo dagli originali 299,90 a 249,90 euro. Lo smartphone, curato ed elegante come da tradizione Huawei, propone un display IPS LCD da 6,4 pollici con risoluzione Full-HD+, con fotocamera frontale da 16 Megapixel inserita all’interno di un foro posizionato nell’angolo in alto a sinistra e sensore biometrico per le impronte digitali integrato invece sul bordo laterale. Il comparto ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Huawei P40 Lite, smartphone di fascia medio-alta in offerta su Amazon con sconto del 17%) -… - Notiziedi_it : Esplode il volantino Unieuro Summer Days con Huawei P30, P40 Lite e P40 Lite e - i_wannaquit_gym : @trsdgn se vuoi huawei ti consiglio il p40 lite e il p smart che cmq non costano tantissimo - BidIsOk : HUAWEI P40 Pro 5G Aggiudicato a 137,99 € (risparmio: 87%) - RobbVabb : @WebPoste l'app Bancoposta funziona su smartphone Huawei P40 Lite? -