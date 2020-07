Giancarlo Magalli, chi è la nuova misteriosa e giovane fidanzata (Di venerdì 10 luglio 2020) Giancarlo Magalli è stato avvistato sul litorale romano in compagnia di una nuova e giovane compagna, chi è la nuova fiamma del conduttore? Dopo la separazione con l’ex moglie, avvenuta nel 2008, Giancarlo Magalli ha avuto delle relazioni brevi e spesso con donne più giovani di lui. L’ultima nota al grande pubblico è quella con … L'articolo Giancarlo Magalli, chi è la nuova misteriosa e giovane fidanzata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

trash_italiano : La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - Novella_2000 : Marcello Cirillo torna ad attaccare Giancarlo Magalli, che replica duramente e fa chiarezza sul cast de I Fatti Vos… - zazoomblog : Marcello Cirillo al veleno: “Giancarlo Magalli fa ascolti con I Fatti Vostri solo grazie a…” [FOTO] - #Marcello… - Noovyis : (Giancarlo Magalli risponde ad Adriana Volpe e a Marcello Cirillo) - -

“Anche Demo è stato fatto fuori dal programma” ha dichiarato Cirillo come riporta Libero.it “Trovatemi una persona che non ha mai litigato con Giancarlo Magall. Vi do la notizia. Il maestro Morselli ...Ci sono risvolti importanti dopo il battibecco di questi giorni tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Tanto che ora l’attenzione si sarebbe spostata sul conduttore e Marcello Cirillo, uno dei suoi pi ...