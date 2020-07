Formula 1 – Verstappen resta con i piedi per terra: “FP2 utili per la pole position? Occhio a domenica mattina” (Di venerdì 10 luglio 2020) Max Verstappen chiude davanti a tutti le FP2 del Gp della Stiria. Un piazzamento che non avrebbe fatto notizia più di tanto, sotto il profilo dell’importanza, se non fosse che, a causa dei nubifragi previsti nel weekend, tale piazzamento potrebbe già consentirli di avere in tasca la pole position. Se la grande quantità di pioggia prevista dovesse rendere impraticabili le qualifiche (si proverà a farle disputare fino a domenica mattina, ndr) infatti, il pilota della Red Bull partirebbe dalla prima posizione in griglia. Ai microfoni di Sky Sport però Verstappen non canta vittoria: “sensazioni positive rispetto alla scorsa settimana. Non eravamo contenti la scorsa settimana, abbiamo aggiustato un po’ di cose. Questo weekend fino ad ora va molto ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : #Verstappen, sarà lui il poleman di domenica? (?? #FP2) Racing Point sempre minacciosa, Ferrari lavora sulla gara I… - dinoadduci : Verstappen, guizzo da pole nelle Libere2. 2° Bottas, 9° Leclerc, 16° Vettel - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Verstappen è un fulmine nelle libere 2?? Hamilton solo 6°?? Male le Ferrari?? #AustrianGP #F1 - Eurosport_IT : Verstappen è un fulmine nelle libere 2?? Hamilton solo 6°?? Male le Ferrari?? #AustrianGP #F1 - sportface2016 : #Formula1 Le dichiarazioni di Max #Verstappen al termine delle prove libere 2 -