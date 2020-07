FIGC, nuove risorse per i settori giovanili: sgravi fiscali per chi tessera i giovani (Di venerdì 10 luglio 2020) Novità importanti per il mondo del calcio. Dopo le risorse erogate con il Fondo Salva Calcio (21,7 milioni di euro), arriva un'altra iniziativa che riguarda l'abbattimento dei costi per ciò che concerne il tesseramento per i baby calciatori. Stando alle ultime novità pubblicate da Calcio&Finanza, Gabriele Gravina ha deciso di abbattere il costo del tesseramento per i baby calciatori di quasi il 40% con uno stanziamento pari a 1,3 milioni di euro. A questo intervento si aggiungono oltre 300... Leggi su 90min

zazoomblog : FIGC nuove risorse per i settori giovanili: sgravi fiscali per chi tessera i giovani - #nuove #risorse #settori… - CalcioNapoli24 : - laziopress : - ansacalciosport : Dalla Figc nuove risorse per lo sviluppo dei vivai. Gravina: 'Nostra Federazione non rinuncia a programmare futuro'… - pasqualinipatri : -

Ultime Notizie dalla rete : FIGC nuove Calcio: Dalla FIGC nuove risorse per lo sviluppo dei vivai Aostasports.it FIGC, nuove risorse per i settori giovanili: sgravi fiscali per chi tessera i giovani

Novità importanti per il mondo del calcio. Dopo le risorse erogate con ...

Tesseramento «baby» calciatori, tasse giù del 40%

: la Federazione ha stanziato 1.3 milioni per coprire le spese di iscrizione Arrivano i primi sostegni per le società dopo lo stop dovuto al coronavirus. Come si legge sull’edizione odierna de La Gazz ...

Novità importanti per il mondo del calcio. Dopo le risorse erogate con ...: la Federazione ha stanziato 1.3 milioni per coprire le spese di iscrizione Arrivano i primi sostegni per le società dopo lo stop dovuto al coronavirus. Come si legge sull’edizione odierna de La Gazz ...