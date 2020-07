Ema Stokholma: ‘Mia madre ha tentato di affogarmi’ (Di venerdì 10 luglio 2020) Un’infanzia segnata dalla violenza, resa ancor più drammatica dal fatto che a perpetrarla è una madre, colei che dovrebbe amare un figlio più di chiunque altro. Ema Stokholma racconta la propria esperienza a La vita in diretta estate nella puntata del 9 luglio (QUI il video). Ema Stokholma: “Mi sentivo in pericolo dovunque” Il primo pugno è arrivato all’età di 4 anni, mentre si trovava in auto con la mamma: “In quel luogo non era mai successo, prima pensi di essere al sicuro lì e poi non lo sei neanche lì, e quindi ti senti in pericolo dovunque” racconta la dj, che suggerisce come si debba trovare il coraggio di ‘indagare’ nella vita degli altri quando si sospetta che qualcosa non va: “Il problema è questo, bisogna entrare di ... Leggi su tvzap.kataweb

