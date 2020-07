Dopo il lockdown ci sono anche le pizzerie che raddoppiano (Di venerdì 10 luglio 2020) Finalmente una buona notizia! Tra tanti ristoranti che Dopo il lockdown hanno chiuso gettando la spugna ricoperti magari da debiti, altri che non hanno ancora riaperto per paura di fare un buco nell'acqua con la gente che esce meno per paura del virus ma anche per non spendere (persino il maestoso Momò Republic di Piazza Forlanini che nonostante l'enorme spazio dentro e fuori non avrebbe problemi di distanziamento tra i tavoli è ancora serrato perché sta effettuando lavori di ristrutturazione) c'è chi ha deciso di raddoppiare. E sì, il maestro pizzaiolo campano Marco Quintili lo aveva promesso ed è stato di parola. Lunedì 13 luglio inaugura a via Eurialo, nel quartiere Furio Camillo, la sua seconda sede Dopo quella storica di Tor Bella ... Leggi su iltempo

AndreaScanzi : Vivere una favola (cit). - GiovanniToti : Dopo ormai diverse settimane dalla fine del lockdown in #Liguria l’Rt, il famoso indice di contagio, è pari a 0,62.… - chetempochefa : 'Apri un istante e ti farò vedere io...' Riascoltiamo @MaxGazze, che ha da poco compiuto gli anni ed è tra i promo… - TodanSenpai : RT @_esegesi_: Guardate come sta in porta quello lì. E basta dire che ci ha salvato il culo in più occasioni, perché da quando è ripartito… - kolemicos : @andiamoviaora Si stanno preparando per il lockdown. Vedrete che già in agosto cominceranno a parlare di ricoveri e… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo lockdown Sardegna, il dopo lockdown non basta: prenotazioni in picchiata La Stampa Circoletto Fashion Night, dopo il lockdown, l’11 luglio torna la grande moda a Palermo. Premio ad un virologo

La moda palermitana, come una fenice rinasce dalle sue ceneri, e lo fa dove le viene più naturale, in passerella, con luci, musica, modelle e tanti abiti di aziende del territorio siciliano, in occasi ...

Ritorno in regata a Massaciuccoli

"L'IMPORTANTE E' RICOMINCIARE" - Optimist, sorrisi, voglia di organizzare e di fare sport sull'acqua. Abbiamo documentato la prima regata dopo il lockdown a Torre del lago ...

La moda palermitana, come una fenice rinasce dalle sue ceneri, e lo fa dove le viene più naturale, in passerella, con luci, musica, modelle e tanti abiti di aziende del territorio siciliano, in occasi ..."L'IMPORTANTE E' RICOMINCIARE" - Optimist, sorrisi, voglia di organizzare e di fare sport sull'acqua. Abbiamo documentato la prima regata dopo il lockdown a Torre del lago ...