De Gea fa 399: è lo straniero con più presenze nella storia del Manchester United (Di venerdì 10 luglio 2020) Con la presenza di ieri sera contro l’Aston Villa, David de Gea è diventato il calciatore straniero con più presenze nella storia del Manchester United. Il portiere spagnolo, infatti, ha raggiunto quota 399 presenze con la maglia dei Red Devils, superando il precedente record detenuto dal portiere danese Peter Schmeichel. A ruota, lo seguono Cristiano Ronaldo (292 presenze), Edwin Van der Sar (266) e il suo attuale allenatore, Ole Gunnar Solskjaer (366) , tra gli altri. nella top 10, presente anche il suo compagno di squadra Juan Mata (252) Foto: Bongda.com L'articolo De Gea fa 399: è lo straniero con più presenze nella ... Leggi su alfredopedulla

