Da boss della camorra a pentito: lo sconto di pena per Genny ‘a carogna (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Da capo ultras e mano della camorra a pentito e collaboratore di Giustizia, è questa la storia di “Genny ’a carogna”, oggi semplicemente Gennaro De Tommaso. È il 2017 quando Genny viene fermato e arrestato dalle forze dell’ordine con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti e riceve una condanna a vent’anni di reclusione. Ma il carcere è un luogo angusto che sta stretto alla “carogna” che decide di rabbonirsi e di collaborare con lo Stato. In cambio riceverà un vistoso sconto di pena, ma questo Genny lo scopre solamente ieri, a tre anni dalle confessioni. Dai vent’anni iniziali infatti, lo ... Leggi su anteprima24

petergomezblog : #Camorra a #Roma, smatellato il clan Senese: il boss inviava pizzini dal carcere. Ai domiciliari (per usura) anche… - bahri_fatin : @PINKIE_SWAN Vendiamo prodotti per la cura della pelle, gioielli, makeup, accessori / abbigliamento e profumi con l… - Frank29757 : @Libero_official Se il boss della LEGA LADRONA lo xenofobo di salvini non ha mai lavorato e da 25 anni si fa manten… - maddymariella : RT @backinthegood: In una intervista rilasciata ieri, Nils Lofgren storico chitarrista della E Street Band di #BruceSpringsteen ha ammesso… - Nisrin_AO : @truceforagoner Sembra l'inizio della scena pre boss fight -

Ultime Notizie dalla rete : boss della «Cose Nostre» documenta la ferocia dei boss della montagna Corriere della Sera Assassin’s Creed: Valhalla – un video ci mostra lo scontro con un boss

Un nuovo video da poche ore postato su YouTube ci mostra un combattimento con un boss del gioco; potete vedere il video qui in alto. Assassin’s Creed: Valhalla, terzo capitolo della “Saga di Layla Has ...

Agguato a Casoria, 18enne incensurato ucciso come un boss

Un giovane di 18 anni, incensurato, è stato ucciso con 4 colpi di pistola ieri sera a Casoria, in provincia di Napoli; Antimo Giarnieri è stato colpito mentre era in strada con tre amici, uno dei qual ...

Un nuovo video da poche ore postato su YouTube ci mostra un combattimento con un boss del gioco; potete vedere il video qui in alto. Assassin’s Creed: Valhalla, terzo capitolo della “Saga di Layla Has ...Un giovane di 18 anni, incensurato, è stato ucciso con 4 colpi di pistola ieri sera a Casoria, in provincia di Napoli; Antimo Giarnieri è stato colpito mentre era in strada con tre amici, uno dei qual ...