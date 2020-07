Curare capelli viso e corpo con un solo prodotto naturale? Si può! (Di venerdì 10 luglio 2020) Curare con un solo prodotto naturale capelli, viso e corpo? Si può e non è uno scherzo! Il sogno di tutte le donne è proprio questo: avere un unico prodotto perfetto per ogni esigenza. Il burro di karité, grazie alle sue proprietà nutrienti ed elasticizzanti, è in grado di idratare le pelli secche, ringiovanire il viso e ricostituire i capelli sfibrati. In ambito cosmetico ha trovato ampio utilizzo per la sua efficacia, sia per ciò che riguarda l’epidermide, sia per la bellezza della chioma. Grazie alle sue numerose proprietà il è altamente nutriente, idratante, elasticizzante, riparatore e antinfiammatorio. Per essere sicure di aver ... Leggi su pianetadonne.blog

BuoneNotizieTv : RT @medicotv2000: Oggi #10luglio a #ilmiomedico: curare la pancia gonfia, #sistemaimmunitario, cistite, nuovi trattamenti per rafforzare i… - diariotv2000 : RT @medicotv2000: Oggi #10luglio a #ilmiomedico: curare la pancia gonfia, #sistemaimmunitario, cistite, nuovi trattamenti per rafforzare i… - Jonas62712964 : RT @medicotv2000: Oggi #10luglio a #ilmiomedico: curare la pancia gonfia, #sistemaimmunitario, cistite, nuovi trattamenti per rafforzare i… - uffstampaTv2000 : RT @medicotv2000: Oggi #10luglio a #ilmiomedico: curare la pancia gonfia, #sistemaimmunitario, cistite, nuovi trattamenti per rafforzare i… - BenedettaEconom : RT @medicotv2000: Oggi #10luglio a #ilmiomedico: curare la pancia gonfia, #sistemaimmunitario, cistite, nuovi trattamenti per rafforzare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Curare capelli 7 consigli per curare i capelli in estate e mantenerli sani DiLei Capelli uomo Estate 2020. Il trend di stagione è adatto a tutte le teste (o quasi)

Su Vanity Fair Marco Steri, ArtDirector di Gum Salon Milano, afferma con convinzione che gli style siano adatti a tutti i tipi di capelli Capelli cortissimi, un millimetro al massimo e barba… anche! S ...

Capelli corti uomo 2020: tagli estate e le tendenze moda di luglio

I tagli uomo più in voga per l’estate 2020 puntano su una chioma il più possibile fluente e naturale. Lasciando alle spalle il look con testa completamente rasata e corti estremi, quest’anno a spopola ...

Su Vanity Fair Marco Steri, ArtDirector di Gum Salon Milano, afferma con convinzione che gli style siano adatti a tutti i tipi di capelli Capelli cortissimi, un millimetro al massimo e barba… anche! S ...I tagli uomo più in voga per l’estate 2020 puntano su una chioma il più possibile fluente e naturale. Lasciando alle spalle il look con testa completamente rasata e corti estremi, quest’anno a spopola ...