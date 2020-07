Cristina Chiabotto in bikini, anche lei con lo slip a vita alta: è incinta? (Foto) (Di venerdì 10 luglio 2020) Cristina Chiabotto è incinta? Se lo stanno chiedendo in molti dopo averla vista in bikini con lo slip a vita alta. Le Foto della prova costume di Cristina Chiabotto le mostra la rivista Oggi ma anche l’ex Miss Italia si è lasciata immortalare con lo stesso costume sul suo profilo social. Un vero spettacolo, non sembra abbia le curve arrotondate ma forse è lo slip a vita a confondere le idee. anche Caterina Balivo adora questo modello che questa estate è di nuovo di gran tendenza ma non è adatto a tutte le donne. C’è chi usa lo slip alto in spiaggia per contenere un po’ la ... Leggi su ultimenotizieflash

zazoomblog : Esce dallacqua fa le scalette paparazzata di spalle così: Cristina Chiabotto attenzione al lato B. Che sorpr… - FElektronique : Cristina Chiabotto - June 2020 [Images] - zazoomblog : Cristina Chiabotto scollatura ghiotta seni stretti e tondeggianti esca viva: «Che bontà!» - #Cristina #Chiabotto… - BiRaskolnikov : Cristina Chiabotto - luvClebs : Cristina Chiabotto in Bikini in Portofino -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Chiabotto Cristina Chiabotto esce dall'acqua? Paparazzata di spalle sulle scalette: attenzione al lato B, che sorpresa LiberoQuotidiano.it Cristina Chiabotto esce dall'acqua? Paparazzata di spalle sulle scalette: attenzione al lato B, che sorpresa

Paparazzi scatenati sulle tracce di Cristina Chiabotto. L'ex Miss Italia viene pizzicata a Portofino, in Liguria, insieme al marito Marco Roscio. E viene ritratta rigorosamente in bikini. Un servizio ...

Cristina Chiabotto scollatura ghiotta, seni stretti e tondeggianti esca viva: «Che bontà!»

Attrazione fatale la scollatura di Cristina Chiabotto: l’ex Miss Italia scollacciata sul social è una vera e propria calamita per gli occhi. Fallisce nel suo intento di sponsorizzazione la trentatreen ...

Paparazzi scatenati sulle tracce di Cristina Chiabotto. L'ex Miss Italia viene pizzicata a Portofino, in Liguria, insieme al marito Marco Roscio. E viene ritratta rigorosamente in bikini. Un servizio ...Attrazione fatale la scollatura di Cristina Chiabotto: l’ex Miss Italia scollacciata sul social è una vera e propria calamita per gli occhi. Fallisce nel suo intento di sponsorizzazione la trentatreen ...