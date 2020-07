Corruzione: domiciliari a 3 dipendenti Agenzia Entrate Milano (Di venerdì 10 luglio 2020) AGI - Tre dipendenti (2 uomini e una donna) dell'Agenzia delle Entrate (Ufficio Provinciale del Territorio di Milano), sono stati messi agli arresti domiciliari perché ritenuti responsabili - a vario titolo - di Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e abuso d'ufficio. La misura è stata eseguita dai carabinieri tra le province di Milano e Como, dopo un'indagine coordinata dal pm Giovanni Polizzi e dall'Aggiunto Laura Pedio. L'indagine è stata condotta dal Nucleo Investigativo di Milano con la cooperazione, in alcune fasi, della Direzione Audit dell'Agenzia delle Entrate e ha avuto origine da alcune dichiarazioni spontanee raccolte nel gennaio 2017 da due dipendenti ... Leggi su agi

petergomezblog : #Pescara, “truccati gli appalti sui grandi eventi dal 2014 al 2019”: 5 agli arresti domiciliari. Sono ex assessori… - SkyTG24 : #Milano, corruzione: ai domiciliari 3 dipendenti dell’Agenzia Entrate - marielladidi : RT @petergomezblog: #Pescara, “truccati gli appalti sui grandi eventi dal 2014 al 2019”: 5 agli arresti domiciliari. Sono ex assessori #Pd… - Agenzia_Italia : Corruzione: domiciliari a 3 dipendenti Agenzia Entrate Milano - leone150872 : RT @i1ygq: Pescara: “per 5 anni i grandi eventi assegnati a un solo imprenditore”, in cambio “manifesti e cene elettorali”. Ai domiciliari… -