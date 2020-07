Coronavirus, focolaio al polo logistico Tnt di Bologna: “18 casi positivi, tutti asintomatici” (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo quello alla Bartolini, a Bologna è stato scoperto un nuovo focolaio di Coronavirus in un altro polo logistico. Si tratta della Tnt, dove sono state scoperte 18 persone positive al virus, come fa sapere Repubblica. I contagi sono emersi grazie al sistema di tracciamento dell’Ausl di Bologna che, dopo i primi due casi di contagio, ha effettuato una campagna a tappeto su 220 lavoratori dello spedizioniere. “All’esito dei tamponi effettuati dall’Asl tra alcuni dei lavoratori – ha detto l’azienda interpellata dal giornale – ci sono stati riferiti, al momento, 18 casi di positività al contagio, tutti riguardanti soggetti asintomatici. I test sugli altri lavoratori ... Leggi su ilfattoquotidiano

