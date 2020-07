Calciomercato, le notizie di oggi – La rivelazione su Cristiano Ronaldo, il futuro di Ibra e la decisione su Sanchez (Di sabato 11 luglio 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – “Ibra gioca per vincere qualcosa o sta a casa. Ibra non è un giocatore da Europa League e il Milan non è un club da Europa League”. Frecciate? Normali, quando di mezzo c’è lo svedese. L’attaccante rossonero è stato intervistato da SportWeek, questa qualche anticipazione fornita da Gazzetta.it. “Rangnick? Chi è Rangnick? Non so chi sia Rangnick. Come ti alleni giochi, e io devo fare ancora più degli altri. Sono tornato qui solo per passione, sto giocando gratis… Mi hanno detto che smettere in America era troppo facile. E allora sono tornato al Milan. Poi questo Covid ha fermato tutto, allora ho pensato: c’è qualcosa che non vuole che io smetta… Per fortuna ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport La Kolbe ha scelto: rinuncia al calcio

Il segno dei tempi. Tempi che cambiano, tempi che corrono e di cui non sempre si riesce a tenere il passo. Tempi che si portano dietro la rinuncia da parte della San Massimiliano Kolbe all’iscrizione ...

Parma, differenziato per Cornelius: le ultime dall'allenamento

Parma, D'Aversa prepara la gara contro il Bologna di domenica. La formazione emiliana è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina in vista del derby di campionato contro i rossob ...

