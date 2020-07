Calcio femminile, Andressa Alves sposa Francielle. La Roma: “I nostri migliori auguri” (Di venerdì 10 luglio 2020) La calciatrice giallorossa Andressa Alves ha sposato civilmente la collega Francielle Manoel Alberto, come divulgato con entusiasmo tramite i social network ufficiali della professionista. La Roma, squadra di appartenenza della prima citata brasiliana, ha commentato il felice evento attraverso parole al miele pubblicate su Twitter e di seguito riportate: “I nostri migliori auguri ad Andressa Alves e a Francielle per il loro matrimonio“. La compagine partenopea è pronta ad iniziare nuovamente un nuovo ciclo di sessioni d’allenamento: dopo il piacere, imminente dovere per Alves. Leggi su sportface

RivistaUndici : Oggi corrono molto di più, e in maniera molto più intensa, rispetto a pochissimi anni fa. - juve_magazine : RT @calciomercato_m: NAPOLI FEMMINILE - Federica Di Criscio è il primo rinforzo per la stagione 2020-2021 - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: NAPOLI FEMMINILE - Federica Di Criscio è il primo rinforzo per la stagione 2020-2021 - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: NAPOLI FEMMINILE - Federica Di Criscio è il primo rinforzo per la stagione 2020-2021 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NAPOLI FEMMINILE - Federica Di Criscio è il primo rinforzo per la stagione 2020-2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile A Solbiate Olona riparte il calcio femminile. Apre il calciomercato malpensa24.it Vis Sora Femminile al trio Dercosi-Persichini, Fava e Busca

La società Vis Sora 07 comunica che la gestione della squadra di Calcio a 11 Femminile sarà affidata nuovamente a Simone Dercosi-Persichini, Marco Fava e Daniel Busca. I tre dirigenti erano già all’op ...

Fondazione Torneo Ravano, la nostra palestra virtuale

La nostra realtà vive attraverso delle lettere speciali. Dalla penna di una bambina che ha introdotto nel 1987 il Calcio Femminile come disciplina iniziando un percorso di pari opportunità di crescita ...

La società Vis Sora 07 comunica che la gestione della squadra di Calcio a 11 Femminile sarà affidata nuovamente a Simone Dercosi-Persichini, Marco Fava e Daniel Busca. I tre dirigenti erano già all’op ...La nostra realtà vive attraverso delle lettere speciali. Dalla penna di una bambina che ha introdotto nel 1987 il Calcio Femminile come disciplina iniziando un percorso di pari opportunità di crescita ...