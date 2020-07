Bankitalia lima previsioni Pil 2020 -9,5%, crollo di portata storica (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo l'aggravamento della crisi pandemica in Italia all'inizio del secondo trimestre, con un calo del prodotto "attorno al 10 per cento", a maggio "sono emersi segnali di recupero, ma la ripresa è graduale", avverte la Banca d'Italia, che nel suo ultimo bollettino economico prevede un crollo di portata storica sul Pil del 2020: meno 9,5 per cento, dopo un leggero ritocco ulteriormente in peggio rispetto al meno 9,2% indicato nelle previsioni dello scorso 5 giugno. Confermato al più 4,8 per cento il rimbalzo atteso sul 2021 mentre la stima del 2022, più 2,4 per cento è stata limata di un decimale di punto. Si tratta tuttavia di uno scenario "di base". In un altro quadro più pessimistico, l'eventuale insorgenza di nuovo focolai pandemici di rilievo ... Leggi su ilfogliettone

Le ricadute della crisi pandemica si sono aggravate in Italia all'inizio del secondo trimestre, con un calo del prodotto "attorno al 10 per cento", stima la Banca d'Italia, dopo il meno 5,3 per cento ...

