Alberto Matano, la verità sulla lettera scritta da Lorella Cuccarini: salta fuori tutto (Di venerdì 10 luglio 2020) Nuovi retroscena sulla lettera di Lorella Cuccarini Nonostante siano passate alcune settimane dall’addio di Lorella Cuccarini a La vita in diretta si continua a parlare della lettera che lei ha scritto prima di congedarsi. La professionista romana infatti, ha scritto una missiva nella quale accusava un collega di essere maschilista e di avere un ego smisurato. Anche se non ha fatto nomi è evidente che la donna si riferisse al giornalista calabrese. A sostegno di Alberto Matano si sono schierati alcuni che lavorano nel rotocalco pomeridiano di Rai Uno. Tra queste anche delle collaboratrici donne che anch’esse che gli hanno fatto sentire la loro vicinanza con una lettera aperta. Stando al portale ... Leggi su kontrokultura

