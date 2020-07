A Cremona si ripopola la terapia intensiva. "Siamo preoccupati, la bestiaccia non va via" (Di venerdì 10 luglio 2020) La preoccupazione di Giancarlo Bosio è legata sì ai numeri, ma soprattutto agli uomini e alle donne che lo hanno affiancato nella grande emergenza, “quando i morti erano all’ordine del giorno e in 24 ore contavamo fino a cento polmoniti”. All’Ospedale di Cremona in sei giorni il numero dei ricoverati per Covid è salito da 2 a 11 e il primario di pneumologia, che dirige anche il Dipartimento di Medicina, riflettendo sull’ipotetica evoluzione della situazione pensa ai suoi colleghi medici, agli infermieri, agli operatori sanitari.“In quei mesi hanno sostenuto una prova eccezionale, non so quanto sia ripetibile se si tornasse a quella situazione”, spiega. Per una decina di giorni non c’erano stati pazienti “positivi”, poi il virus ha colpito di nuovo. Da 2 a 11 in sei giorni: uno è ... Leggi su huffingtonpost

