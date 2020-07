Zidane e la confusione da Covid, scambia Jovic per Vinicius – VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato della situazione legata a Luka Jovic: queste le sue parole Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato della situazione legata a Luka Jovic. Il croato, nei giorni scorsi, è entrato in contatto con un soggetto positivo al Covid-19. «Non vogliamo rischiare e quindi non sarà con noi anche se spero che torni presto. Non è felice per questa situazione e per le lesioni che ha avuto. Per me è un calciatore forte, un attaccante che segna anche se non ha giocato molto. Io però conto su di lui, anche per il prossimo anno. So bene che ci sono molte voci a riguardo, vedremo come andrà la cosa. Ripeto, per me è un ottimo calciatore». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Materazzi fa 'trash talking' con Zidane, che reagisce con una violenta testata sul petto del difensore interista. Sono attimi di confusione. L'assistente richiama l'arbitro Elizondo: dopo una lunga ...

