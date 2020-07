Valeria e Ciavy, Temptation Island: la reazione non convince (Di giovedì 9 luglio 2020) Ciavy e Valeria a Temptation Island devono fare i conti con il single Alessandro, sempre più vicino alla giovane: ma qualcosa cambia tutto Fonte: Instagram @TemptationIsland officialVerificatoNei giorni scorsi in molti si sono chiesti se la prima coppia a scoppiare a Temptation Island sarà quella formata da Valeria e Ciavy, la seconda puntata dello show prodotto da Maria De Filippi promette scintille. Ciavy e Valeria Fonte: Instagram @ Valeria liberati La coppia formata da Ciavy e Valeria è una delle più discusse di questa edizione del reality di Canale 5, la donna è rimasta ... Leggi su chenews

fottesega_ : Sto leggendo un sacco di tweet di persone che danno del ridicolo a ciavy, cosa vera, ma supportano quello che sta f… - LaReclame1 : RT @Iperborea_: Valeria e Ciavy si sono palesemente lasciati già prima di entrare, e quindi, thank you, next, le cornazze mi interessano so… - zoeultranoise : RT @Iperborea_: Valeria e Ciavy si sono palesemente lasciati già prima di entrare, e quindi, thank you, next, le cornazze mi interessano so… - nonminteressaa : valeria si presta a tutto questo teatrino per ingelosirlo e a ciavy intanto frega zero interessa solo avere ragione… - caro2_carol : Comunque la storia tra #valeria e #ciavy era finita prima di iniziare #TemptationIsland #video #falo -