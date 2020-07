Travaglio e il suo giornale: “I partigiani dovrebbero fucilare la Meloni” (Di giovedì 9 luglio 2020) Un articolo de Il Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio, usa parole pesantissime sul fascismo e la Meloni ricordando Piazzale Loreto e la fine di Mussolini. Ma ne parla solo il centrodestra. Il giornale che ha avuto persino i ‘complimenti’ di Feltri: “Travaglio è stato bravo”, per via del finanziamento che, in barba a milioni di imprese che non ce l’hanno fatta, è riuscito ad ottenere con il decreto cura Italia. Un giornale che se cercava un pò di pubblicità, magari per alzare lo ‘share’ di lettura, questa volta c’è riuscito. La firma dell’articolo incriminato, non è di Travaglio in persona, ma come tutti sanno, il direttore di un giornale è come se li firmasse ... Leggi su chenews

