«The Umbrella Academy 2»: uscita, trailer, trama e cast (Di giovedì 9 luglio 2020) Con la pubblicazione del trailer, The Umbrella Academy 2 può avviare il conto alla rovescia per i nuovi episodi, previsti a luglio su Netflix. La serie ideata da Steve Blackman tratta dalla prima miniserie dell'omonimo fumetto di Gerard Way (frontaman della band My Chemical Romance) e Gabriel Bá era stata distribuita su Netflix nel febbraio 2019, riscuotendo un grande successo ovunque, tanto che la piattaforma streaming aveva citato The Umbrella Academy tra gli show più visti nei primi giorni di rilascio, che era stata subito rinnovata per una seconda stagione. Le riprese dei nuovi episodi erano già state concluse prima dell'inizio della pandemia, che non ha ostacolato gli ultimi ritocchi della post-produzione, rendendo possibile il rispetto della programmazione e la conferma ... Leggi su gqitalia

