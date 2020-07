The Protector: arriva l’epilogo della prima serie turca di Netflix (Di giovedì 9 luglio 2020) The Protector Fine della missione per il giovane Hakan (Cagatay Ulusoy). Oggi Netflix ha rilasciato i sette episodi della quarta ed ultima stagione di The Protector, la prima serie tv turca prodotta dal servizio streaming. Incentrata sulla figura di un misterioso protettore, chiamato a spendere la sua vita pur di impedire che la città di Istanbul venga dominata dagli Immortali, Hakan: Muhafiz (questo è il titolo originale) è una proposta adatta per chi ama il genere fantasy e soprattutto i supereroi. The Protector: dove eravamo rimasti Dopo aver scoperto di fare parte di un ordine antico, Hakan ha accettato di ereditare dal defunto padre il ruolo di Protettore della città di Istanbul. Grazie ... Leggi su davidemaggio

