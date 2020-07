Scomparsi: sta bene la 12enne di Gravina in Puglia, morto l’anziano salentino La ragazzina era dal fidanzato a Bisceglie (Di giovedì 9 luglio 2020) Nel Salento si è conclusa in maniera drammatica, ieri, la ricerca dell’ottantenne Donato Conte, di Copertino, dato per scomparso il giorno prima. È stato trovato morto in una zona di campagna fra Leverano e Nardò, la sua bici posteggiata con ordine. L’ultimo contatto con il figlio, al telefono, per dire che si era perso. Per le ricerche utilizzari anche elicottero e drone. Probabilmente un malore, la causa del decesso. Sarà comunque l’autopsia a fare chiarezza. La giornata di subbuglio di Gravina in Puglia, alla ricerca della dodicenne scomparsa, si è conclusa a Bisceglie. Si è conclusa bene. Lei era dal fidanzatino. Un paio di bugie alla mamma il pomeriggio prima (e alla madre di lui) e si è ritagliata lo spazio per la trasferta nel ... Leggi su noinotizie

