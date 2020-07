Salvini: “non ci vado da Conte, il chiacchierone prima paghi cassa integrazione” (Di giovedì 9 luglio 2020) Salvini non andrà all’incontro con Conte fino a quando il “chiacchierone” non avrà pagato la cassa integrazione. Meloni chiede lo streaming dell’incontro. Si sarebbe dovuto svolgere oggi il tanto atteso incontro tra il premier Conte e tutto il centrodestra compatto. Il presidente del Consiglio aveva chiamato all’appello le forze dell’opposizione, qualche giorno fa. Ma l’atteggiamento di Conte non è piaciuto a nessuno, forse giusto solo a Forza Italia che sembra ormai più verso centrosinistra che dall’altra parte. Meloni e Salvini, al contrario, non hanno gradito. E ora addirittura il leader della Lega rifiuta l’invito, a meno che… “Io non ... Leggi su chenews

stanzaselvaggia : Qualcuno dell’ordine dei giornalisti, l’organo che vuole proteggere mio figlio da tutta questa morbosità dei media,… - lauraboldrini : Ma l’ordine dei giornalisti della Lombardia che ha deferito ?@stanzaselvaggia? è lo stesso ordine a cui è iscritto… - matteosalvinimi : #Salvini: #Arcuri? Dovevano dargli un’altra poltrona, evidentemente. Uno che non ha saputo garantire mascherine qua… - Maria99842197 : @Corriere Un altro sfaticato da mantenere???? Non bastano Salvini.. Meloni e bunga bunga???? - PCossu : RT @OmbraDuca: Perché alla fine Aspi e Benetton in qualche modo la Lega l’hanno finanziata. E tu facevi il duro davanti alla telecamera, ma… -

