Salvini: “La Lega ha ereditato i valori di Berlinguer” (Di giovedì 9 luglio 2020) In diretta a L’Aria che tira su La7, Salvini si lancia in un ardito parallelismo che fa indignare il Pd. Fiano: “Orrore e pietà” Nelle prossime settimane a Roma aprirà la nuova sede della Lega, in Via delle Botteghe Oscure storico quartier generale del Pci. Tanto è bastato al leader del Carroccio Matteo Salvini per lanciarsi in un ardito parallelismo, nel corso della trasmissione di La7 L’Aria Che Tira, tra i valori ispiratori del suo partito e quelli di Enrico Berlinguer: “I valori di una certa sinistra, quella di Berlinguer,degli operai e degli insegnanti, oggi sono stati raccolti dalla Lega. Se il Pd chiude Botteghe Oscure e la Lega riapre sono contento, è un bel segnale”. Parole, queste, che ... Leggi su zon

