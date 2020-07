Rigore Parma, l’ex arbitro Bergonzi: “Deluso e amareggiato da Fabbri, chieda scusa” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Fabbri? Sono amareggiato e deluso da ex arbitro per quello che ho visto. Mette a disagio tutti i suo i colleghi, l’Aia e il designatore, è un errore inconcepibile. Dovrebbe chiedere scusa, non si capiscono le motivazioni. Credo che sarà sospeso, gli serve un riposo lungo”. A parlare così, ai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, è l’ex arbitro Mauro Bergonzi, che parla del mancato Rigore consesso al Parma nella sfida di ieri in casa della Roma. “Tanti rigori concessi dopo il lockdown? Si sono visti errori da parte di tutti – prosegue – con rigori dati con troppa facilità. Il regolamento sicuramente non aiuta. Ma non è un alibi. Manca attenzione e ... Leggi su calcioweb.eu

