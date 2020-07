Ribery ha deciso il suo futuro: il messaggio social spiega tutto (Di giovedì 9 luglio 2020) Aveva messo paura ai tifosi della Fiorentina con le sue parole, a caldo e comprensibili, dopo la rapina subita nella sua dimora in provincia di Firenze, adesso Franck Ribery fa chiarezza sul proprio futuro e decide di rispondere in modo molto carino a chi lo conosce e subito ne aveva preso le difese: Sebastien Frey.Ribery, il messaggio social sul futurocaption id="attachment 856147" align="alignnone" width="594" Ribery (Getty images)/caption"Prenderò con la mia famiglia decisioni necessarie per il nostro benessere". Erano state queste le parole del francese ex Bayern Monaco a seguito della rapine. Parole a cui aveva fatto eco anche sua moglie con tanto di post su Instagram in cui si indignava per il furto e metteva in evidenza la paura avuta per le sue figlie. ... Leggi su itasportpress

