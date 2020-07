Rabbia sociale in autunno, per Lamorgese “rischio concreto”. Salvini: “Certo se Conte dà i soldi alle coop per i clandestini…” (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma, 9 lug – In autunno scoppierà la Rabbia sociale? Ad ammettere che ci sono ottime probabilità è il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese: “Il rischio è concreto, a settembre vedremo l’esito di questa crisi che ha colpito le aziende. Vediamo negozi chiusi, cittadini che non hanno la disponibilità di provvedere ai propri bisogni quotidiani. Il governo ha posto in essere tutte le iniziative per andare incontro a queste necessità. Il rischio però è concreto”, riconosce la titolare del Viminale. “Vedo oggi un atteggiamento di violenza verso le nostre forze di polizia – lamenta la Lamorgese -, a cui deve andare il ringraziamento di tutti gli italiani. Le forze di polizia tutelano l’ordine democratico ... Leggi su ilprimatonazionale

Adnkronos : Crisi #Covid, #Lamorgese: 'Rischio concreto di rabbia sociale' - matteosalvinimi : #Salvini: Qualcuno preferisce burocrazia, invidia per chi ha successo, i regimi dittatoriali, la rabbia sociale...… - GastoneSabba : RT @IlPrimatoN: Il ministro dell'Interno Lamorgese ammette che data la situazione in autunno c'è il rischio di tensioni. Salvini: 'Governo… - Ivic94757448 : RT @IlPrimatoN: Il ministro dell'Interno Lamorgese ammette che data la situazione in autunno c'è il rischio di tensioni. Salvini: 'Governo… - RenatoGianmarco : RT @IlPrimatoN: Il ministro dell'Interno Lamorgese ammette che data la situazione in autunno c'è il rischio di tensioni. Salvini: 'Governo… -