Previsioni Meteo, nuova irruzione fredda nel weekend: allarme maltempo estremo Sabato sera al Nord, temperature in picchiata (Di venerdì 10 luglio 2020) E’ di nuovo allarme maltempo sull’Italia settentrionale: le Previsioni Meteo per il weekend sono particolarmente preoccupanti per i fenomeni estremi che colpiranno il Nord Italia, non solo nell’area alpina ma anche in pianura Padana. I forti temporali di stasera tra Svizzera, Austria e zone di confine di Piemonte e Lombardia saranno solo un piccolo “anticipo” di quelli che domani, Sabato 11 Luglio, colpiranno in modo particolarmente estremo dapprima Lombardia e Trentino Alto Adige, già dalla mattinata, per poi estendersi nel pomeriggio a Veneto e Friuli Venezia Giulia e in serata anche all’Emilia Romagna. Proprio tra Veneto ed Emilia Romagna, nella tarda ... Leggi su meteoweb.eu

