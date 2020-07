Ponte Genova, i Benetton non vogliono la rottura: oggi vertice al Mit con la ministra De Micheli (Di giovedì 9 luglio 2020) La sentenza della Consulta, sicuramente inattesa, non fa cambiare strategia al gruppo Benetton. Anzi. Rafforza l'idea, anzi la necessità, di continuare a trattare. E a farlo, oggi come... Leggi su ilmattino

matteosalvinimi : Il ministero vuole affidare ad Autostrade il nuovo Ponte di Genova, i 5Stelle cadono dalle nuvole. Eppure il govern… - Giorgiolaporta : Sanno vomitare invidia, scroccare #redditodicittadinanza e fare annunci a reti unificate. Per il resto sono come il… - HuffPostItalia : 'Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton' - nestquotidiano : Nuovo Ponte di Genova, dalle Pmi forniture per 160 milioni di euro - IlPrimatoN : La Consulta dà ragione al governo contro i Benetton. Adesso a Conte che altro serve per procedere con la revoca del… -