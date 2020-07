Playoff Serie C: colpo Novara a Renate. Vince anche la Ternana. Ecco il quadro completo (Di giovedì 9 luglio 2020) Si è giocato questa sera il primo turno nazionale dei Playoff di Serie C. Finisce 2-2 la sfida fra Carpi e Alessandria, con gli emiliani che accedono al prossimo turno in virtù della regola secondo la quale i padroni di casa avrebbero avuto accesso al turno successivo anche in caso di pareggio. Cade, invece, il Renate, che viene battuto in casa 2-1 dal Novara grazie alla doppietta di bomber Gonzales. Vince anche il Potenza, che batte 1-0 la Triestina allo scadere. Infine, accede al prossimo turno anche la Juventus U23, che batte agevolmente 2-0 il Padova. Ad esse, dal prossimo turno, si aggiungeranno le teste di Serie Bari, Reggio Audace e Carrarese (a cui si unirà il Carpi) che ovviamente non si possono scontrare ... Leggi su alfredopedulla

