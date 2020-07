Pescara, indagine per corruzione: 5 arresti. Coinvolti imprenditori ed ex assessori Pd (Di giovedì 9 luglio 2020) Sono Coinvolti politici ed imprenditori locali nell’inchiesta della procura di Pescara che ha portato agli arresti 5 persone, accusate a vario titolo di corruzione, turbativa d’asta, finanziamenti illeciti e assunzioni clientelari. Come riporta Il Centro, si tratta degli ex assessori Pd in Comune Giacomo Cuzzi, Simona Di Carlo e Moreno Di Pietrantonio, già segretario cittadino dei dem. Agli arresti domiciliari sarebbero finiti anche gli imprenditori Cristian Summa e Giacomo Cipolla. Le ordinanze sono state notificate dai finanzieri del Comando provinciale di Pescara su delega della procura. I dettagli dell’operazione saranno illustrati in conferenza stampa in mattinata dal procuratore, Massimiliano Serpi, e dal ... Leggi su ilfattoquotidiano

