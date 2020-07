Paderno, 30enne trovato morto vicino alla Milano-Meda: sospetta overdose (Di giovedì 9 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt È un ragazzo albanese di 30 anni residente a Seveso il morto trovato nel pomeriggio a Paderno Dugnano. Il corpo è stato trovato all’interno di un filare di alberi in prossimità dello svincolo della Milano-Meda a Palazzolo. Sono le 17, quando una pesante nota il corpo tra l’erba alta. Tenta di muovere il ragazzo, poi … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Paderno, 30enne trovato morto vicino alla Milano-Meda: ... Leggi su ilnotiziario

Si tratta di un uomo dall’apparente età di trent’anni e dall’identità ancora sconosciuta così come le cause del decesso, avvenuto alcune ore prima del ritrovamento, giovedì 9 luglio nel pomeriggio. E’ ...Li hanno arrestati per droga, ma uno dei due era ricercato per il tentato omicidio di un carabiniere. Li stavano seguendo per un’indagine contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, nell’operazione è ...