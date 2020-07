Morto Emanuele Ferrario, storico presidente di Radio Maria (Di giovedì 9 luglio 2020) Morto all’età di 90 anni, a Varese, Emanuele Ferrario. E’ l’imprenditore che nel 1987 rilevò Radio Maria trasformandola in una emittente di fama mondiale. A darne notizia è il profilo Facebook della stessa Radio “Fino all’ultimo ha lavorato per noi. Grazie Emanuele Ferrario per aver risposto alla chiamata, portando Radio Maria in Italia e nel … L'articolo Morto Emanuele Ferrario, storico presidente di Radio Maria proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

