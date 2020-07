Milan, ufficiale la nuova partnership con la ‘Roc Nation’ di Jay Z (Di giovedì 9 luglio 2020) Le novità in casa Milan non finiscono mai, in particolar modo nelle ultime settimane. Il club rossonero, infatti, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato l’inizio di una nuova partnership con ‘Roc Nation, società del rapper Jay Z che, da qualche mese, già collabora con alcuni calciatori come Romelu Lukaku e Federico Bernardeschi. La società di via Aldo Rossi ha rilasciato una nota ufficiale in merito: “AC Milan si unisce a Roc Nation, una delle società leader mondiali dell’intrattenimento, andando a formare una partnership unica, guidata verso innovazione, community, integrità e inclusione. I punti cardine di questa nuova unione saranno la filantropia, la programmazione ... Leggi su sportface

In un 2020 da sballo per il Milan, capace di infiammare nuovamente la corsa ad una Europa League che sembrava persa con un cammino in campionato semplicemente fantastico (dalla ripresa vittorie contro ...

