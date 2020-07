Michele Bravi patteggia un anno e sei mesi per omicidio stradale (Di giovedì 9 luglio 2020) È stato ratificato dal gup di Milano Aurelio Barazzetta il patteggiamento a un anno e 6 mesi per il cantante 24enne Michele Bravi, partecipante di Sanremo e vincitore di X Factor, accusato di omicidio... Leggi su feedpress.me

È stato ratificato dal gup Aurelio Barazzetta il patteggiamento a un anno e 6 mesi per il cantante 24enne Michele Bravi, che nel 2013 vinse X Factor e, nel 2017 , partecipò al Festival di Sanremo: era ...MILANO - Accusato di omicidio stradale per l'incidente del 22 novembre del 2018 nel quale è morta una 58enne che era in sella ad una moto, per il cantante 24enne Michele Bravi, partecipante di Sanremo ...