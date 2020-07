Mia Martini, fammi sentire bella, il docufilm in replica su Rai 3 (Di giovedì 9 luglio 2020) Mia Martini, fammi sentire bella, il docufilm in replica su Rai 3 Questa sera, giovedì 9 luglio 2020, Rai 3 ripropone l’appuntamento con Mia Martini, mandando in onda la replica del documentario “fammi sentire bella”, a 25 anni dalla sua scomparsa. Nel documentario sono presenti interviste esclusive e l’ultimo video di un suo concerto live, in più anche un brano inedito dal titolo proprio “fammi sentire bella”, da cui prende il nome il docufilm. A guidare lo spettatore attraverso il racconto della storia di Mia Martini sarà Sonia Bergamasco, partendo dagli esordi ... Leggi su tpi

Raiofficialnews : Un ritratto originale di #MiaMartini con filmati e interviste esclusive: Sonia Bergamasco racconta Mimì.… - zazoomblog : Loredana Bertè sorella Mia Martini luci ed ombre del loro rapporto - #Loredana #Bertè #sorella #Martini - Masssimilianoo : RT @charliecarla: Stasera su Rai3 lo speciale su Mia Martini 'Fammi sentire bella'. Con tante testimonianze inedite di amici e colleghi, tr… - UffPost : RT @charliecarla: Stasera su Rai3 lo speciale su Mia Martini 'Fammi sentire bella'. Con tante testimonianze inedite di amici e colleghi, tr… - CIsmaele : RT @charliecarla: Stasera su Rai3 lo speciale su Mia Martini 'Fammi sentire bella'. Con tante testimonianze inedite di amici e colleghi, tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Mia Martini Mia Martini, Temptation Island o I Legnanesi? La tv del 9 luglio BergamoNews.it Donna muore dopo 11 anni di agonia per un incendio in discoteca

Ha studiato canto e pianoforte, incidendo un album e partecipando a premi nazionali come il Premio Mia Martini. Appassionata di spettacolo, televisione e musica italiana, da anni segue il Festival di ...

Mia Martini – fammi sentire bella: ricordandola con le sue canzoni più famose

Questa sera su Rai Tre andrà in onda il docufilm ‘Mia martini – Fammi sentiere bella’: ricordiamola con le sue 5 canzoni più iconiche. Dopo aver apprezzato il film tv ispirato alla sua vita e prodotto ...

Ha studiato canto e pianoforte, incidendo un album e partecipando a premi nazionali come il Premio Mia Martini. Appassionata di spettacolo, televisione e musica italiana, da anni segue il Festival di ...Questa sera su Rai Tre andrà in onda il docufilm ‘Mia martini – Fammi sentiere bella’: ricordiamola con le sue 5 canzoni più iconiche. Dopo aver apprezzato il film tv ispirato alla sua vita e prodotto ...